Роналду унизил экс-капитана "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, отличившийся в последнее время многочисленными скандальными выходками, унизил в прямом эфире бывшего капитана команды Гарри Невилла.
Это произошло во время трансляции матча с "Вест Хэмом" на телеканале Sky Sports.
Роналду во время разминки "влез в кадр", подбежав, чтобы поздороваться. Португалец подал руку Луи Саа и Джейми Реднапу, демонстративно проигнорировав Невилла.
Даже комментатор на эту выходку многочисленно сказал: "Оу".
Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo... 😳🤣 pic.twitter.com/UpKAmNjw1v— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022