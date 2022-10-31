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Роналду унизил экс-капитана "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире
31.10.2022 09:42 Алина Груднева

Роналду унизил экс-капитана "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, отличившийся в последнее время многочисленными скандальными выходками, унизил в прямом эфире бывшего капитана команды Гарри Невилла.

 
Это произошло во время трансляции матча с "Вест Хэмом" на телеканале Sky Sports.
 
Роналду во время разминки "влез в кадр", подбежав, чтобы поздороваться. Португалец подал руку Луи Саа и Джейми Реднапу, демонстративно проигнорировав Невилла.
 
Даже комментатор на эту выходку многочисленно сказал: "Оу".
 

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