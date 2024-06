Пьяный Фьюри рухнул на тротуар: видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри угодил в скандал.



По словам журналиста Бена Джейкобс, британец перебрал с алкоголем после поражения в бою с украинцем Александром Усиком.



Охрана вывела пьяного и еле стоявшего на ногах Фьюри из бара в Англии. В итоге, боксер не устоял и рухнул на тротуар.

Tyson Fury getting escorted out of a pub in Morecambe on Friday night before faceplanting on the pavement outside…



pic.twitter.com/3VNMaByitO