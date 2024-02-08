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Представлены уникальные медали под Олимпийские и Паралимпийские игры: фото
08.02.2024 20:52 Алина Груднева

Представлены уникальные медали под Олимпийские и Паралимпийские игры: фото

В Париже официально представили медали для Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. 

По данным Международного олимпийского комитета, награды из золота, серебра и бронзы содержат железную сердцевину. 

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Уникальность медалей заключается в том, что металл под них был взят с Эйфелевой башни после реконструкции достопримечательности. Материал хранился на складе.

Дизайном наград занималась компания Chaumet, которая изготавливает ювелирные изделия и часы. А производством займется национальный монетный двор Франции. Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. 

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