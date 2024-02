Представлены уникальные медали под Олимпийские и Паралимпийские игры: фото

В Париже официально представили медали для Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.



По данным Международного олимпийского комитета, награды из золота, серебра и бронзы содержат железную сердцевину.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уникальность медалей заключается в том, что металл под них был взят с Эйфелевой башни после реконструкции достопримечательности. Материал хранился на складе.



Дизайном наград занималась компания Chaumet, которая изготавливает ювелирные изделия и часы. А производством займется национальный монетный двор Франции. Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.

Paris 2024 reveals the medals for the upcoming Olympic and Paralympic Games https://t.co/v8CXbTTpzi