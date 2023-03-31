



Первая в истории победа женской сборной Израиля по хоккею

Женская сборная Израиля одержала победу над Боснией и Герцеговиной – 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) на домашнем чемпионате мира III дивизиона группы В, который проходит в мошаве Тнувот на OneIce Arena.



Символично, что наша команда добилась исторической победы на первом чемпионате мира по хоккею в истории Израиля. Во второй игре турнира израильтянки уступили боснийкам в упорной борьбе 2:4. Но в ответном поединке уверенно взяли реванш.



Уже на первой минуте Пнина Басов открыла счет в этой встрече. В начале третьего периода Ори Циони с передачи Ноам Адиви закрепила успех Израиля.





Спустя меньше минуты Эмина Солович сократила отставание в счете – 1:2. Но вскоре гол Лотем Армозы с передач Шани Котлер и Басов восстановили отрыв хозяев площадки в две шайбы.



Победную точку в матче за десять минут до финальной сирены после паса Нофар Дар поставила Котлер, которая стала лучшим бомбардиром сборной на этом турнире – 5 (2+3) очков.



Ранее наша команда дважды уступила фавориту чемпионата Сербии (1:5 и 0:9). Но смогла на мажорной ноте завершить турнир.



После трех матчей первое место в группе и выход в группу А III дивизиона ЧМ досрочно обеспечили себе сербские хоккеистки. В заключительной игре соревнований 31 марта Босния и Герцеговина сыграет с Сербией. Если победители турнира обыграют соперника, то израильтянки могут сохранить второе место в группе.



Сборные команды Израиля по хоккею разных возрастов проходят подготовку к чемпионатам мира на базе OneIce Arena. Это самая большая и современная ледовая арена Израиля, построенная три года назад. На двух ее ледовых площадках тренируются хоккейная школа и академия фигурного катания, а по выходным и в праздники проходит массовое катание. Для отдыхающих есть прокат коньков, магазин спортивного оборудования для хоккея и фигурного катания, итальянское кафе с панорамными окнами на лед.



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Фото: Нимрод Гликман