



Перенос исторического боя: мог ли Фьюри смухлевать



Британский боксер Тайсон Фьюри не стал бы намеренно получать рассечение на тренировке, чтобы добиться переноса исторического боя с украинцем Александром Усиком.



Такое мнение выразил шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин в комментарии iFL TV.



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"Это не имеет смысла. Я имею в виду то, что разве кто-нибудь пошел бы на это? Дать рассечь себя - это же на грани безумия. Можно по-разному сняться с боя. Можно сказать, что травмировал локоть, колено, ногу и всякое прочее. Не думаю, что Фьюри бы так поступил. В этом нет ни единого смысла. Слишком много денег стоит на кону. Я считаю, что Фьюри хочется боя", - отметил он.



Долгожданный бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде. Его перенесли на 18 мая.



