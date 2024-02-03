Перенесен исторический бой Усика и Фьюри
Исторический бой украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри официально перенесли с 17 февраля на неопределенный срок.
Об этом сообщил глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
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"В свете неожиданной травмы Тайсона Фьюри, мы посылаем наши наилучшие пожелания его скорейшего и полного выздоровления. Как следствие, долгожданный чемпионат в супертяжелом весе будет перенесен", - сказано в заявлении.
В Саудовской Аравии пообещали, что деньги за билеты будут возвращены.