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Перенесен исторический бой Усика и Фьюри
03.02.2024 14:36 Алина Груднева

Перенесен исторический бой Усика и Фьюри

Исторический бой украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри официально перенесли с 17 февраля на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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"В свете неожиданной травмы Тайсона Фьюри, мы посылаем наши наилучшие пожелания его скорейшего и полного выздоровления. Как следствие, долгожданный чемпионат в супертяжелом весе будет перенесен", - сказано в заявлении.

В Саудовской Аравии пообещали, что деньги за билеты будут возвращены.

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