



Освистанная Горбенко: "Я здесь с израильским флагом и горжусь этим"

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко спокойно отреагировала на освистывание после завоевания серебряной медали в Дохе (Катар), заявив, что это не первый раз, когда ее освистывают на соревнованиях.



"Я здесь уже неделю. Я слышала все эти звуки, но я в своей зоне. Я здесь, чтобы делать то, что я люблю, - заниматься спортом", - сказала она журналистам. "Я здесь, чтобы представлять свою страну... И я делаю это с израильским флагом, и я горжусь этим. А кому это не нравится, это просто не моя проблема".



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Горбенко говорит, что не сомневалась в том, что поднимется на подиум, но освистывание повлияло на нее в течение недели.



"Я ни за что не пропущу подиум только потому, что какие-то маленькие дети будут делать все, что им вздумается", - добавляет она. "Это действительно влияет на меня эмоционально. Для меня это была долгая неделя. Я ожидала от себя лучшего, чем то, что получилось".



Она говорит, что, тем не менее, без колебаний примет участие в будущих соревнованиях в арабских странах.



"В конце концов, Израиль тоже находится на Ближнем Востоке, и я надеюсь, что однажды мы сможем заключить мир со всеми", - говорит она.



Горбенко, чьи родители - украинцы, родилась и выросла в Израиле. Она говорит, что у нее есть родственники в Украине, и она переживает за них во время войны страны с Россией.



"У меня есть родственники в Украине. Конечно, это тоже тяжело. Но я ничего не могу сделать", - говорит она. "Все, что я могу сделать, - это выкладываться по максимуму в бассейне и таким образом поддерживать свою страну и свою семью".

