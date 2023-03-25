



Олимпийским играм в Париже нужно 45 000 добровольцев

Организаторы Олимпийских игр в Париже ищут 45 тысяч волонтеров из других стран, готовых бесплатно работать на самом значимом спортивном мероприятии мира.



Тем не менее, было подчеркнуто, что лица из стран, не входящих в Шенгенскую зону Европейского Союза, должны будут заполнить дополнительные документы, если их выберут.



Граждане третьих стран, направляющиеся в страны Шенгенской зоны с целью посещения культурных или спортивных мероприятий, должны будут подать заявление на получение краткосрочной шенгенской визы.



При подаче заявления на получение туристической шенгенской визы лица должны предоставить, среди прочего, подтверждение проживания, а также подтверждение медицинского страхования путешествия, подтверждение финансовых средств и бронирование билетов в оба конца.



Заявители должны убедиться, что паспорт действителен еще в течение трех месяцев в день, когда они планируют покинуть Шенгенскую зону. Также следует уточнить, что паспорта старше десяти лет не принимаются.



Кроме того, согласно новостному сообщению ABC, они хотят, чтобы в группу помощников входили не менее 3000 человек с ограниченными возможностями, сообщает SchengenVisaInfo. В связи с этим министр французского правительства по делам людей с ограниченными возможностями Женевьев Дарьесек сочла это мероприятие прекрасной возможностью сделать страну более инклюзивной.



"Людям с инвалидностью часто не хватает уверенности в себе, и они считают себя исключенными из всех этих событий. А тут мы им говорим: нет, наоборот. Вы не только не исключены, но и нужны нам", — отметила министр.



Кроме того, она призвала людей с инвалидностью зарегистрироваться в качестве кандидатов в волонтеры, подчеркнув, что приветствуются все лица.

Кроме того, власти Франции объявили, что люди из всех стран имеют право подать заявку, в том числе из России и Беларуси, несмотря на вторжение России в Украину.



Было подчеркнуто, что волонтеры будут иметь право подать заявку, начиная со среды на веб-сайте Paris 2024 до 3 мая.



Они должны соответствовать определенным требованиям, чтобы быть выбранными для помощи в этом мероприятии. Им должно быть не меньше 18 лет, они должны говорить по-английски или по-французски и быть доступны как минимум десять дней во время Олимпийских или Паралимпийских игр.



Волонтерский портал откроется в марте 2023 года, а онлайн-платформа позволит всем желающим стать волонтерами этих игр. В то же время Париж свяжется с заявителями в период с сентября по декабрь 2023 года.

