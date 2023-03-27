



Олимпийский бойкот: Украина и еще четыре страны обратились к МОК

Пять европейских стран – Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, – обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпийским играм даже под нейтральным флагом.



Представители этих стран считают, что в виду полномасштабной войны в вопросе санкций для россиян и белорусов МОК должен оставаться солидарным с Украиной. Да, Россия и Беларусь могут вернуть своих спортсменов в международное спортивное сообщество, но лишь на условии прекращения войны против Украины.



Об этом говорится в совместном заявлении Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 27 марта.



"В связи с тем, что мы приближаемся к следующему заседанию Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета 28-30 марта 2023 года, мы хотим повторить позицию Украины по поводу недавних призывов МОК по определению путей допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как "нейтральных". Мы приняли в известность обеспокоенность, высказанную специальными докладчиками ООН по недискриминации исключительно на основе гражданства спортсменов", – говорится в заявлении.



Пять стран выразили сожаление, что МОК использовал эти беспокойства как повод, чтобы радикально изменить свою предыдущую, хорошо аргументированную позицию относительно рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на международные спортивные соревнования.



"Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными", – заявили в МИД.



Подчеркивается, что нет никакой причины отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК больше года назад сразу после начала военного вторжения России в Украину.



"Мы глубоко убеждены, что сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к первоначальной, проверенной позиции, поддерживаемой международным сообществом", – призвали в МИД.



В заявлении также подчеркивается, что Россия и Беларусь располагают путем возвращения своих спортсменов в международное спортивное сообщество – а именно прекращение захватнической войны, развязанной Россией при соучастии Беларуси, и восстановление уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.



Как известно, в феврале нынешнего года МОК оставил в силе дисквалификацию россиян и белорусов от международных соревнований.