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Олимпийские игры: представлен дизайн факела
25.07.2023 14:50 Алина Груднева

Олимпийские игры: представлен дизайн факела

Франция официально представила дизайн факела Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Он будет стальным и оформлен "цветом шампань".

Ожидается, что факел будет весить 1,5 кг. Во Франции изготовят две тысячи экземпляров.

Дизайн разработал Матье Леаннер. По словам дизайнера, его вдохновили равенство, вода и миролюбие.

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