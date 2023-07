Олимпийские игры: представлен дизайн факела

Франция официально представила дизайн факела Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.



Он будет стальным и оформлен "цветом шампань".



Ожидается, что факел будет весить 1,5 кг. Во Франции изготовят две тысячи экземпляров.



Дизайн разработал Матье Леаннер. По словам дизайнера, его вдохновили равенство, вода и миролюбие.

