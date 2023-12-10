Новости » Спорт
Олимпиада-2024: в ФРГ потребовали тщательно отбирать спортсменов
10.12.2023 04:35 Алина Груднева

Олимпиада-2024: в ФРГ потребовали тщательно отбирать спортсменов

В преддверии Олимпийский игр 2024 года министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала тщательно отбирать спортсменов из России и Беларуси, прежде чем предоставлять им допуск.

По данным Deutsche Welle, она выдвинула соответствующее требование к МОК.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким-либо образом поддерживают российскую захватническую войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - отметила она.

По словам немецкого министра, нельзя допускать ситуации, чтобы украинские спортсмены соревновались с российскими.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы