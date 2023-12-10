



Олимпиада-2024: в ФРГ потребовали тщательно отбирать спортсменов

В преддверии Олимпийский игр 2024 года министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала тщательно отбирать спортсменов из России и Беларуси, прежде чем предоставлять им допуск.



По данным Deutsche Welle, она выдвинула соответствующее требование к МОК.



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"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким-либо образом поддерживают российскую захватническую войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - отметила она.



По словам немецкого министра, нельзя допускать ситуации, чтобы украинские спортсмены соревновались с российскими.