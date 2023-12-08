



Олимпиада-2024: МОК допустил атлетов РФ и Беларуси, но есть нюанс

Атлеты из России и Беларуси допущены к Олимпийским играм-2024. Соревноваться они будут под нейтральным статусом. Такое решение принято Международным олимпийским комитетом, уточнив, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать только в личных стартах. А вот команды до соревнований допущены не будут. В частности, отбираться они будут только через официальные квалификационные старты.



По состоянию на 8 декабря только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024. 8 из вышеупомянутых спортсменов - россияне, остальные - белорусы, уточнили в МОК.



Национальная символика России и Беларуси будет запрещена, в том же числе гимн, флаг, или другие атрибуты.



Какие ограничения будут действовать для россиян и белорусов:

будут соревноваться как "индивидуальные нейтральные атлеты";

будут соревноваться только в личных стартах, команды не будут допущены;

атлеты, которые поддерживают войну - не будут допускаться к Олимпиаде-2024. Это правило также распространяется и на персонал сборных.

Напомним, Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады в случае, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, если МОК допустит спортсменов РФ и ее союзника к соревнованиям.