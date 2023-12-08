Олимпиада-2024: МОК допустил атлетов РФ и Беларуси, но есть нюанс
Атлеты из России и Беларуси допущены к Олимпийским играм-2024. Соревноваться они будут под нейтральным статусом. Такое решение принято Международным олимпийским комитетом, уточнив, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать только в личных стартах. А вот команды до соревнований допущены не будут. В частности, отбираться они будут только через официальные квалификационные старты.
По состоянию на 8 декабря только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024. 8 из вышеупомянутых спортсменов - россияне, остальные - белорусы, уточнили в МОК.
Национальная символика России и Беларуси будет запрещена, в том же числе гимн, флаг, или другие атрибуты.
Какие ограничения будут действовать для россиян и белорусов:
- будут соревноваться как "индивидуальные нейтральные атлеты";
- будут соревноваться только в личных стартах, команды не будут допущены;
- атлеты, которые поддерживают войну - не будут допускаться к Олимпиаде-2024. Это правило также распространяется и на персонал сборных.