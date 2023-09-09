



Обладательница "Оскара" Мишель Йео может стать членом Олимпийского комитета

Обладательница «Оскара» Мишель Йео вскоре может добавить в свое резюме еще одну роль. В пятницу ей было предложено стать членом Международного олимпийского комитета. В настоящее время в состав МОК входят 99 приглашенных членов, в том числе представители королевских семей со всего мира, спортивные чиновники, бывшие спортсмены, а также лидеры политики и промышленности. Их основная роль в олимпийском движении заключается в утверждении хозяев летних и зимних игр, которые были предварительно выбраны администрацией и исполнительным комитетом МОК.



Йео была среди восьми потенциальных новых участников, которые, скорее всего, будут одобрены своими будущими коллегами на встрече в следующем месяце в Мумбаи, Индия.



Йео также имеет связи с Организацией Объединенных Наций. Она дважды представляла свою родную страну Малайзию на Генеральной Ассамблее, а также выступала в качестве посла доброй воли программы развития ООН.



Ее самая сильная связь со спортом - ее муж Жан Тодт, бывший руководитель команды Ferrari в гонках Формулы-1 и бывший президент руководящего органа автоспорта, известного под французской аббревиатурой FIA.



Мишель Йео получила награду американской киноакадемии за лучшую главную женскую роль в фильме "Все везде и сразу" на церемонии вручения премии "Оскар" 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе.





Йер также сыграла в таких известных фильмах, как "Аватар", "Мемуары гейши" и "Завтра не умрет никогда".





В пятницу в члены комитета также были предложены олимпийские медалисты Сесилия Тейт, бывший депутат от Перу, завоевавшая серебро в волейболе, и Яэль Арад, израильская бизнес-леди и спортивный комментатор, завоевавшая серебро в дзюдо.



Арад стала первой олимпийской медалисткой Израиля, заняв второе место на Играх в Барселоне в 1992 году.



Два предложенных спортивных чиновника, Балаж Фюрьес из Венгрии и Михаэль Мронц из Германии, участвовали в подготовке заявок на проведение Олимпийских игр. Фюрьес долгое время занимал должность старшего спортивного руководителя в правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Два недавно избранных президента руководящих органов олимпийских видов спорта также собираются стать членами МОК: Петра Сёрлинг из Швеции от настольного тенниса и Ким Чжэ Юль из Южной Кореи от Международного союза конькобежцев. Также был предложен олимпийский лидер Туниса Мехрез Буссаен.

