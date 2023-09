Новак Джокович выиграл турнир Большого шлема US Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале чемпионата по теннису US Open, обыграв россиянина Даниила Медведева со счетом 6-3, 7-6 (7-5), 6-3.



36-летний Джокович в 24-й раз победил на турнирах Большого шлема, это рекорд среди мужчин в одиночном разряде.



“Войти в историю этого вида спорта — это нечто поистине выдающееся и особенное. Я никогда не думал, что это станет реальностью, но в последние пару лет я почувствовал, что у меня есть шанс войти в историю, и почему бы не ухватиться за него, если он предоставляется”, – заявил спортсмен.

Novak hits 2️⃣4️⃣



How it sounded on US Open radio 🎙 pic.twitter.com/BPwpFlp0fy