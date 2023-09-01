



Невероятный Чемпионат Мира по футболу 1950

Современному болельщику, который интересуется историей спорта, может показаться очень необычным Чемпионат Мира по футболу 1950 года. Дело в немного странном регламенте: сначала определялись победители в четырех группах. Затем эти сборные отправлялись в группу из четырех команд, которые между собой проводили матчи по правилам группового тура. Чемпионом розыгрыша становилась команда, занявшая первое место. Сегодняшние правила турнира отличаются, но онлайн площадка 1хБет предлагает делать пари на все матчи ЧМ с выгодными коэффициентами.



Анализ того соревнования стоит начать с отборочных квартетов:

Группа 1. В ней играли Швейцария, Бразилия, Мексика и Югославия. Звание лучшей сборной здесь завоевали “селесао”.

Группа 2: Англия, Испания, США и Чили. Испанская команда победила во всех трех матчах и прошла в следующий тур.

Группа 3 – Италия, Швеция и Парагвай. Сюрпризом стал провал итальянцев, а на первое место вышла Швеция.

Группа 4: Боливия и Уругвай. Уругвайцы не оставили шансов оппоненту, оформив разгромный счет 8:0.