Невероятный Чемпионат Мира по футболу 1950
Современному болельщику, который интересуется историей спорта, может показаться очень необычным Чемпионат Мира по футболу 1950 года. Дело в немного странном регламенте: сначала определялись победители в четырех группах. Затем эти сборные отправлялись в группу из четырех команд, которые между собой проводили матчи по правилам группового тура. Чемпионом розыгрыша становилась команда, занявшая первое место. Сегодняшние правила турнира отличаются, но онлайн площадка 1хБет предлагает делать пари на все матчи ЧМ с выгодными коэффициентами.
Анализ того соревнования стоит начать с отборочных квартетов:
- Группа 1. В ней играли Швейцария, Бразилия, Мексика и Югославия. Звание лучшей сборной здесь завоевали “селесао”.
- Группа 2: Англия, Испания, США и Чили. Испанская команда победила во всех трех матчах и прошла в следующий тур.
- Группа 3 – Италия, Швеция и Парагвай. Сюрпризом стал провал итальянцев, а на первое место вышла Швеция.
- Группа 4: Боливия и Уругвай. Уругвайцы не оставили шансов оппоненту, оформив разгромный счет 8:0.
Матчи в финальном раунде
Участниками финальной группы стали Бразилия, Испания, Уругвай и Швеция. Испанцы с треском провалили свое выступление: лишь матч с Уругваем ей удалось свести вничью, а в двух остальных матчах сборная проиграла. Так в финальном туре Испания заняла последнюю строчку. Кстати, на онлайн площадке 1хБет вы можете поставить на будущий матч нынешней сборной.
Швеция выступила немного лучше. Она так же проиграла в двух встречах, но выиграла у Испании, набрав два очка и став обладателем бронзовой медали. Бразилия со старта начала демонстрировать напор. Шведов она разгромила 7:1, а испанцев 6:1. Эти результаты сделали “селесао” фаворитом того турнира, однако в последнем матче против Уругвая они уступили. Сборная набрала четыре очка и вышла на второе место. А в линии ставок на спорт от 1xBet ставки на бразильскую сборную пользуются огромным спросом, ведь зачастую у них очень яркие матчи.
Уругвай начал финальный раунд с матча против Испании и закончил его вничью 2:2. Однако дальше “чарруа” в сложной встрече обошли Швецию 3:2 и со счетом 2:1 переиграли Бразилию. Уругвайцам удалось набрать 5 очков и второй раз за свою историю стать чемпионом мира. Вы можете приложение 1xBet скачать для ставок, чтобы со смартфона наблюдать за матчами ближайшего Чемпионата.
Мундиаль 1950 года можно назвать уникальным, ведь это единственный розыгрыш ЧМ с таким регламентом. Уже на следующем турнире были введены знакомые нам группы отбора, победители которой попадали в плей-офф. Такая система является не только эффективной, но и зрелищной, поэтому болельщики активно скачивают приложение 1xBet для ставок и поддерживают любимые команды.