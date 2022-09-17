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Назван самый высокооплачиваемый футболист в мире
17.09.2022 15:43 Ольга Белозерова

Назван самый высокооплачиваемый футболист в мире

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире был назван нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Об этом сообщает издание Sportico.

Мбаппе смог занять первое место в рейтинге благодаря своему новому контракту с ПСЖ: в этом сезоне он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 он заработает на спонсорских контрактах.

На втором месте находится Криштиану Роналду с 113 миллионами долларов заработка. Третье место занял Лионель Месси, который заработает 110 миллионов долларов. 

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