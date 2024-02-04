На войне в Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу
На войне против России погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь.
Об этом сообщил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.
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"На войне с российскими фашистами погиб Александр Билоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины", - сообщил он.
По словам Кисиля, Билоконь был одним из самых сильных мужчин в Украине. В 2017 году спортсмен установил рекорд по перемещению тягача с прицепом с людьми.
Также он получил в 2020 году звание мастера спорта по богатырским играм.