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На войне в Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу
04.02.2024 18:18 Алина Груднева

На войне в Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

На войне против России погиб украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь.

Об этом сообщил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

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"На войне с российскими фашистами погиб Александр Билоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсменом книги рекордов Украины", - сообщил он.

По словам Кисиля, Билоконь был одним из самых сильных мужчин в Украине. В 2017 году спортсмен установил рекорд по перемещению тягача с прицепом с людьми.

Также он получил в 2020 году звание мастера спорта по богатырским играм.

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