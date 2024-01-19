



Международная федерация киберспорта исключила россиян

Международная федерация киберспорта (IESF) в ответ на жалобу Украины приостановила членство Федерации компьютерного спорта России (ФКС).



Согласно официальному заявлению, россиянам запрещено играть под национальным флагом.



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По словам президента Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрия Смита, такое решение было “ожидаемым”.



"Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение является временным и останется таковым до съезда международной федерации”, - подчеркнул Смит.



По его словам, в РФ получили письмо, в котором секретариат IESF уведомил о том, что российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом.



"Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников - граждане Македонии, страны НАТО, выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам. Глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что ближайший съезд международной федерации даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место", - возмутился он.