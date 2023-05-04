



Месси окончательно рассорился с ПСЖ и принял решение о своем будущем

Звезда мирового футбола Лионель Месси решил завершить свой французский этап карьеры. Недоразумения с руководством ПСЖ не оставили форварду иных вариантов. Об этом сообщил спортивный обозреватель Фабрицио Романо.



Лионель Месси устроил себе дополнительный отпуск, отправившись на отдых в Саудовскую Аравию вместе с семьей. Однако, форвард не согласовал свои выходные с тренерским штабом ПСЖ. В ответ клуб отстранил Лео от тренировок и лишил зарплаты.



По информации Фабрицио Романо, 35-летний аргентинец покинет ПСЖ сразу после истечения срока контракта. По данным источника, Месси сообщил ПСЖ о решении покинуть команду еще месяц назад. Пролонгация соглашения на год, предусмотренная контрактом, не будет активирована.



Непродолжительная эпопея Лионеля во французском гранде заканчивается. Футболист покинет Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.

Лионель Месси летом 2021 года на правах свободного агента перешел в состав парижского клуба. За два сезона Лионель сыграл 71 матч, забил 31 гол и отдал 34 ассиста.



В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции 2021/22 и обладателем Суперкубка Франции 2022 года. Однако самая заветная мечта французского гранда – победа в Лиге чемпионов до сих пор осталась невыполненной.