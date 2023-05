Месси окончательно рассорился с ПСЖ и принял решение о своем будущем

Звезда мирового футбола Лионель Месси решил завершить свой французский этап карьеры. Недоразумения с руководством ПСЖ не оставили форварду иных вариантов. Об этом сообщил спортивный обозреватель Фабрицио Романо.



Лионель Месси устроил себе дополнительный отпуск, отправившись на отдых в Саудовскую Аравию вместе с семьей. Однако, форвард не согласовал свои выходные с тренерским штабом ПСЖ. В ответ клуб отстранил Лео от тренировок и лишил зарплаты.



По информации Фабрицио Романо, 35-летний аргентинец покинет ПСЖ сразу после истечения срока контракта. По данным источника, Месси сообщил ПСЖ о решении покинуть команду еще месяц назад. Пролонгация соглашения на год, предусмотренная контрактом, не будет активирована.



Непродолжительная эпопея Лионеля во французском гранде заканчивается. Футболист покинет Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.

Лионель Месси летом 2021 года на правах свободного агента перешел в состав парижского клуба. За два сезона Лионель сыграл 71 матч, забил 31 гол и отдал 34 ассиста.



В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции 2021/22 и обладателем Суперкубка Франции 2022 года. Однако самая заветная мечта французского гранда – победа в Лиге чемпионов до сих пор осталась невыполненной.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.



Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.



It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E