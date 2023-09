Меня очень легко найти: Натан Леви ответил на антисемитский вызов бойца UFC

Хамзат Чимаев, чеченский боец ​​смешанных единоборств, выступающий в UFC, в четверг, 14 сентября выразить свою поддержку палестинским мусульманам и выступил с угрозами в адрес израильтян-евреев. В сторис, опубликованном в аккаунте боевика в Instagram, показано видео, на котором запечатлен конфликт еврея с мусульманином в месте, похожем на Иерусалим.



“Вы всего лишь гости Палестины, уважайте их за то, что они предоставили вам убежище, однажды вы будете изгнаны из Палестины, иншаллах”, – подписал видео Чимаев. “Дайте мне самого сильного человека в Израиле, я сломаю его”.



На антисемитский вызов чеченского бойца ответил израильский боец ​​UFC Натан Леви.



“Хамзат, если у вас проблемы со мной или моими людьми, меня очень легко найти. Достаточно одного телефонного звонка Дэйне Уайту”, – написал он в твите, имея в виду президента UFC.



“Теперь позвольте мне просветить вас. МЫ НЕ ГОСТИ, МЫ ДОМА. Евреи и палестинцы имеют связи с землей, 20% населения Израиля составляют мусульмане; большинство из них идентифицируют себя как арабы или палестинцы по национальности и израильтяне по гражданству. Они являются равноправными гражданами, являются врачами, юристами, судьями, служат в правительстве и даже в армии”, – продолжил он.



Леви добавил, что “и израильтяне, и палестинцы хотят, чтобы к ним относились достойно и гуманно”.



“Мы оба хотим, чтобы мир признал нашу связь с нашей родиной, где мы жили тысячи лет. Мы готовы поделиться этой землей, но мы никогда ее не оставим!” – написал израильский боец. “Палестинское руководство отклонило как минимум семь предложений о разделе земли между евреями и арабами в обмен на мир. Израиль даже ушел из Газы в качестве мирного предложения в 2005 году, но теперь оттуда запускаются ракеты по нашим домам. Их лидеры предпочли бы, чтобы люди страдали, пока они удерживают деньги и власть. Палестинская автономия не проводила выборы почти два десятилетия. Вы – рупор этих коррумпированных лидеров”.



Леви заключил: “Ваши ненавистнические заявления только усиливают конфликт и разъединяют нас”.

