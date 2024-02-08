



Медали Олимпийских игр в Париже будут содержать "кусочек Эйфелевой башни"

В центре медалей, вручаемых на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в этом году, будет находиться шестиугольный кусок железа, взятый с оригинальной Эйфелевой башни, заявили организаторы, представив свой дизайн.



Все 5084 золотые, серебряные и бронзовые медали Игр в Париже будут украшены шестигранным металлическим медальоном, который будет оправлен как драгоценный камень по дизайну элитного французского ювелирного дома Chaumet.



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"Мы хотели предложить всем обладателям медалей Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни 1889 года", - сказал глава местного оргкомитета Тони Эстангуэ.



Медали представляют собой "сочетание самых драгоценных металлов - золота, серебра и бронзы - с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем - Эйфелевой башней".



В дизайне Chaumet, чьи изделия украшают аристократов и состоятельных людей с 1780 года, также присутствует круговое расположение гребней, призванных ловить свет и напоминать о солнечных лучах.



Железный шестиугольник, повторяющий очертания материковой Франции, удерживается на месте шестью шпорами на каждом углу, которые должны напоминать заклепки, используемые на Эйфелевой башне.



Металл был взят со склада в Париже, где хранятся заготовки компании, обслуживающей 330-метровую достопримечательность, которую во Франции ласково называют "Старой дамой".



"Мы выяснили, что за годы эксплуатации Эйфелевой башни они были вынуждены удалить часть оригинальной конструкции", - объяснил Тьерри Ребуль, руководитель церемоний, во время предварительного просмотра медалей для AFP и других СМИ.



"Мы использовали эти фрагменты. Их было более чем достаточно".



Дизайн медалей является ключевой частью эстетики Игр, наряду с логотипом, талисманами и церемонией открытия.

