



Лига наций: УЕФА не включила Россию в жеребьевку

На следующий спортивный сезон 2024-2025 УЕФА не стал включать российскую сборную по футболу в жеребьевку Лиги наций.



Таким образом, команда не будет участвовать в турнире.



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Жеребьевка состоится 8 февраля 2024 года в Париже. В Лиге наций примут участие 54 сборных, которые будут поделены на лиги А, В, C и D.



В прошлом году россияне также не выступали в розыгрыше, благодаря чему сборная РФ опустилась из дивизиона В - в С.