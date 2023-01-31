



Латвия бойкотирует Олимпиаду, если будут допущены спортсмены из РФ и Беларуси

Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх вместе со странами-агрессорами РФ и Беларусью, в то время, когда Россия продолжает войну в Украине, заявил президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмер, пишет издание Delfi



На прошлой неделе Международный олимпийский комитет объявил, что призывает изучить способы возвращения спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям.



Тикмер сообщил, что, если в играх примут участие спортсмены из России и Беларуси, сборная Латвии не поедет на эти игры.



"Мы надеемся, что война закончится, Украина победит. Это будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Разумеется, в этом случае латвийские спортсмены тоже смогут участвовать в таких Олимпийских играх", — заявил Тикмер.



ЛОК планирует предложить латвийским спортивным федерациям обратиться к международным федерациям с призывом не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр. Между тем, Олимпийский совет Азии объявил , что спортсмены из России и Беларуси будут допущены к участию в Азиатских играх в этом году, однако пока неизвестно, смогут ли они выполнять критерии квалификации олимпийских игр.



По мнению МОК, правительства не должны решать, какие именно спортсмены могут соревноваться, а какие нет. Ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях, обосновывая запрет его гражданством.



В качестве предпосылок для того, чтобы спортсмены могли вернуться к соревнованиям, МОК упоминает, что они могли бы соревноваться только как нейтральные спортсмены, не представляя свою страну или федерацию, подобно тому, как это происходит в профессиональных спортивных лигах в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных видах спорта.



Также спортсмены могли бы участвовать в соревнованиях, если полностью соблюдают Олимпийскую хартию — это могут быть только спортсмены, не поддерживающие активно боевые действия РФ в Украине.



В случае несоблюдения спортсменами этих условий, международные федерации и организаторы соревнований должны немедленно отстранить их от участия в соревнованиях, сообщив об этом МОК.