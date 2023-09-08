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Израильтянка станет членом Международного олимпийского комитета
08.09.2023 20:17 Алина Груднева

Израильтянка станет членом Международного олимпийского комитета

Совет директоров Международного олимпийского комитета принял рекомендацию по избранию израильтянки Яэль Арад в члены МОК.

Окончательный отбор будет проведен на 141-й Генеральной ассамблее МОК, которая состоится в октябре в Мумбаи. 

В настоящее время в состав комитета входят 99 членов. Дзюдоистка Арад, завоевавшая первую олимпийскую медаль для Израиля на играх в Барселоне в 1992 году, в настоящее время является председателем Олимпийского комитета Израиля.

С 2011 года она является активным членом Комитета по коммерческому партнерству и маркетингу Международного олимпийского комитета.

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