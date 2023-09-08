



Израильтянка станет членом Международного олимпийского комитета

Совет директоров Международного олимпийского комитета принял рекомендацию по избранию израильтянки Яэль Арад в члены МОК.



Окончательный отбор будет проведен на 141-й Генеральной ассамблее МОК, которая состоится в октябре в Мумбаи.



В настоящее время в состав комитета входят 99 членов. Дзюдоистка Арад, завоевавшая первую олимпийскую медаль для Израиля на играх в Барселоне в 1992 году, в настоящее время является председателем Олимпийского комитета Израиля.



С 2011 года она является активным членом Комитета по коммерческому партнерству и маркетингу Международного олимпийского комитета.