



Израильские тяжелоатлеты принимают участие в Чемпионате мира в Саудовской Аравии

Делегация израильских спортсменов принимает участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии, сообщил 3 сентября “КАН-11”.



Давид Литвинов, Артур Мугурдумов, Николь Рубанович и Селия Голд надеются пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Соревнования в Эр-Рияде собрали около 2500 спортсменов со всего мира и пройдут с 4 по 17 сентября.



“Мы очень рады, что у нас вообще есть такая возможность. В конце концов, это победа над политикой”, – сказал Литвинов.



Ожидается, что израильтяне также примут участие в соревнованиях в декабре в Катаре, еще одной стране, не имеющей официальных связей с еврейским государством.

