Израиль обыграл Беларусь и остался в числе претендентов на участие в Евро-2024

Израиль выиграл со счетом 1:0 в домашнем матче против Беларуси вечером 12 сентября в шестом туре группы I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.



Игра проходила на стадионе “Блумфилд” в Тель-Авиве. Гол забил полузащитник “Маккаби Тель-Авив” Гавриэль “Габи” Каниковски на 93-й минуте в дополнительное время. Сборная Израиля в группе I находится на третьем месте – после Румынии. Израиль и Румыния сыграли вничью 1:1 в Бухаресте в субботу вечером.



Победа Израиля над Беларусью дает ему 11 очков в квалификации, теперь команда отстает от Румынии всего на одно очко. Швейцария лидирует в группе с 14 очками после победы со счетом 3:0 над Андоррой, занявшей последнее место. Румыния отстает от нее на два очка и занимает второе место после победы над Косово со счетом 2:0. Две лучшие команды из шести пройдут квалификацию на Евро-2024 в Германии.



В следующий раз Израиль сыграет со Швейцарией в отборочном матче 12 октября.



Israel' National Football Team

Triumph Over Belarus during Euro qualifiers: Taking a step closer to UEFA Euro 2024! 🎉🇮🇱



