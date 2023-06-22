



Итальянский ФК "Лечче" распрощался с главным наставником

Итальянский футбольный клуб "Лечче" официально попрощался с главным наставником Марко Барони.



О завершении его контракта сказано на официальном сайте команды.



Стороны так и не смогли прийти к соглашению относительно продления нового контракта. Барони предлагали увеличить зарплату в рамках соглашения еще на один год.



Несмотря на заманчивое предложение, оно было встречено отказом. Главным наставником "Лечче" он был с 2021 года. Контракт истекает 30 июня.

