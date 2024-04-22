



Иранский ММА-боец ударил ринг-герл ногой и был дисквалифицирован

Российский ММА-промоушен Hardcore навсегда отстранил иранского бойца Али Хейбати за то, что тот ударил ногой ринг-герл.



Инцидент произошел во время его боя с Аркадием Осипяном, когда Хейбати ударил ринг-грел Марию. Девушка носила таблички с номерами раундов. Он объяснил свое поведение нервозностью и культурными различиями.



(Кто-нибудь знает, кто в Иране выносит нумерацию во время ММА поединков? Неужели там тоже принято бить ногой под зад не бойцов?)



После окончания поединка на ринге началась драка, которая вышла за его пределы. После поединка началась серьезная драка. Между прочим, иранец проиграл, видимо, не на тех тренировался. Несколько человек напали на Осипяна. В результате всех участников драки дисквалифицировали, а Хейбати был оштрафован. Сумма штрафа была передана пострадавшей.



Позднее оштрафованный боец опубликовал видеообращение, в котором публично извинился перед Марией, подчеркнув, что “уважает женский пол” и признает вину.



