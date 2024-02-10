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Иран потребовал отстранить Израиль от соревнований
10.02.2024 17:53 Алина Груднева

Иран потребовал отстранить Израиль от соревнований

Федерация футбола Ирана потребовала от ФИФА исключения всех израильских команд из соревнований. 

"Федерация направила письмо в ФИФА и потребовала бойкота израильского футбола. Иран обращается с призывом к ФИФА и входящим в нее национальным ассоциациям относительно бесчеловечных действий, осуществляемых в Палестине, и совершения военных преступлений в Газе", - сказано в заявлении.

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Ранее группа из 12 стран призвала запретить Израилю участвовать в мировом футболе. 

Федерация футбола Израиля призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить им продолжить попытку квалифицироваться на мужской чемпионат Европы этим летом.

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