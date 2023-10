Игры Евролиги в Стамбуле открылись минутой молчания по жертвам в Израиле

Игры Евролики в Стамбуле открылись минутой молчания по погибшим в результате террористических нападений ХАМАСа на Израиль.



Почтили память жертв в четверг, 12 октября.



Капитаны Евролиги пошли на такой шаг, вопреки скандальному решению УЕФА не проводить минуты молчания в отборочных матчах Евро-2024.



Это произошло перед баскетбольным матчем между "Анадолу Эфес" и "Реалом".

Moment of silence in Istanbul in honor of the victims of the terror attacks in Israel 🙏 pic.twitter.com/aAPq3nqGX4