



Хоккеисты ЦСКА одели форму с буквой Z и эмблемой батальона, воюющего в Украине

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем нового сезона КХЛ с “Ак Барсом” в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона “Эспаньола”, сформированного из футбольных фанатов, который участвует в войне в Украине. Об этом сообщает Sports.ru.



Матч состоялся 1 сентября в Москве. О том, что ЦСКА решил поддержать батальон, говорится на официальном канале клуба.



Символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир батальона с позывным “Испанец”. В матче также принял участие вратарь ЦСКА Иван Федотов. За это Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на пять тысяч швейцарских франков. Это связано с тем, что IIHF встала на сторону клуба “Филадельфия” в споре с ЦСКА по поводу прав на Федотова – американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.



Батальон “Эспаньола” – российское подразделение, сформированное из футбольных фанатов разных клубов, в том числе ЦСКА, “Зенита”, “Спартака”, “Локомотива”. По данным издания “Черта”, батальон связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и “Единой Россией”.

