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Хапоэль бойкотировал матч против Маккаби: причина в отношении к фанатам
28.09.2023 21:16 Алина Груднева

Хапоэль бойкотировал матч против Маккаби: причина в отношении к фанатам

Тель-авивский "Хапоэль" бойкотировал матч против "Маккаби", который должен был стартовать 28 сентября, в 21:00.

Руководство клуба объяснило это "неподобающим" отношением к болельщикам со стороны полиции.

"Спортивные фанаты - не преступники. С утра мы начали получать сообщения, из которых поняли, что полиция рассматривает сегодняшнюю игру как военное событие, в котором все болельщики, начиная с возраста от восьми лет, женщины, дети – все они потенциальные преступники. Учитывая отношение, с которым к болельщикам относились при входе, мы решили, что сегодня вечером выходить на игру нет смысла. Спорт принадлежит болельщикам", - сказано в заявлении.
 

Полиция попросила фанатов перед матчем предъявлять документу и регистрировать в участке. Такие меры были приняты после беспорядков, вспыхнувших перед предыдущей игрой возле стадиона "Блумфилд". В ответ сотни фанатов сели снаружи и отказались выполнять требование полиции. "Маккаби" одержал техническую победу и вышел в финал.

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