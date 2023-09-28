



Хапоэль бойкотировал матч против Маккаби: причина в отношении к фанатам

Тель-авивский "Хапоэль" бойкотировал матч против "Маккаби", который должен был стартовать 28 сентября, в 21:00.



Руководство клуба объяснило это "неподобающим" отношением к болельщикам со стороны полиции.



"Спортивные фанаты - не преступники. С утра мы начали получать сообщения, из которых поняли, что полиция рассматривает сегодняшнюю игру как военное событие, в котором все болельщики, начиная с возраста от восьми лет, женщины, дети – все они потенциальные преступники. Учитывая отношение, с которым к болельщикам относились при входе, мы решили, что сегодня вечером выходить на игру нет смысла. Спорт принадлежит болельщикам", - сказано в заявлении.



אוהדי ספורט - לא עבריינים!



החל משעות הבוקר התחלנו לקבל מסרים מהם הבנו שמשטרת ישראל מתייחסת למשחק הערב כאל אירוע מלחמה בו כלל האוהדים, מגיל שמונה ועד שמונים, נשים, ילדים - כולם עבריינים בפוטנציה.



לאור היחס בו התייחסו לקהל בכניסה לאולם, החלטנו שאין טעם לעלות לשחק הערב.



הספורט… pic.twitter.com/DYmx1BhNeh — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 28, 2023