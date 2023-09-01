Группа двух чемпионов – Группа С в ЛЧ 2008/2009
Лига Чемпионов сезона 2008/2009 оказалась уникальной из-за Группы С. Одна команда из нее стала победителем турнира, вторая вышла в Лигу Европы и выиграла ее. Еще один клуб, показывавший невероятную игру на групповом этапе, потерпел сокрушительный разгром в первой же стадии плей-офф. Давайте вспомним, как складывалась ситуация в том квартете. Кстати, на все еврокубки позволяет делать выгодные ставки онлайн площадка 1xBet.
Группа С состояла из таких команд:
- «Барселона», Испания.
- «Шахтер» Донецк, Украина.
- «Спортинг» Лиссабон, Португалия.
- «Базель», Швейцария.
Фаворит – «Барселона» - показал хорошую игру, но набрал только тринадцать очков, добыв четыре победы, ничью и поражение. Клуб всего на одно очко опередил «Спортинг», который набрал двенадцать очков с четырьмя победами и двумя поражениями. В целом португальский клуб показал отличную игру, проиграв только каталонцам. Кстати, вы можете скачать 1xBet на Андроид сейчас, чтобы делать ставки на будущие игры команд.
«Шахтер» также показал неплохие результаты – три победы и три поражения, при чем дважды был обыгран «Базель» и один раз «Барселона». Это позволило набрать девять баллов и занять третье место, которое вывело клуб в Лигу Европы. «Базель» же с одной ничьей в активе остался на последней строчке. А скачав уже сейчас приложение 1xBet на Андроид, вы сможете делать выгодные ставки на все игры команд.
Матчи команд в плей-офф
«Лиссабон», который показывал хорошую игру на групповом этапе, в одной восьмой был разгромлен. Их оппонентом стала «Бавария», обыгравшая греческий клуб с общим счетом 12:1 по сумме двух матчей. А вот «Барселона» набрала победный ход и до финала переиграла «Лион», «Баварию», «Челси», а в финале уверенно выиграла 2:0 у «Манчестер Юнайтед», став победителем того сезона ЛЧ. А на сайте 1xbet.tj/ru/live/football твои ставки live футбол можно делать на все игры этого турнира.
«Шахтер» с переходом в Лигу Европы также показал отличную игру, дойдя до финала. «Горняки» сумели переиграть «Тоттенхэм», ЦСКА Москва, «Марсель» и «Динамо» Киев. В решающей же игре им достался крепкий немецкий «Вердер», который также перешел в ЛЕ с Лиги Чемпионов. В упорной борьбе «Шахтер» сумел забить победный гол на 97-ой минуте, выиграв свой первый европейский трофей. А получится ли у клуба повторить свое достижение – на это можешь делать твои футбольные ставки в live на сайте 1xBet.