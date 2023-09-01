



Группа двух чемпионов – Группа С в ЛЧ 2008/2009

Лига Чемпионов сезона 2008/2009 оказалась уникальной из-за Группы С. Одна команда из нее стала победителем турнира, вторая вышла в Лигу Европы и выиграла ее. Еще один клуб, показывавший невероятную игру на групповом этапе, потерпел сокрушительный разгром в первой же стадии плей-офф. Давайте вспомним, как складывалась ситуация в том квартете. Кстати, на все еврокубки позволяет делать выгодные ставки онлайн площадка 1xBet.



Группа С состояла из таких команд:

«Барселона», Испания.

«Шахтер» Донецк, Украина.

«Спортинг» Лиссабон, Португалия.

«Базель», Швейцария.