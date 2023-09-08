



Главе федерации футбола Испании грозит тюрьма за скандальный поцелуй

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес может оказаться за решеткой из-за скандала по поводу его поцелуя с футболисткой на поле.



Ему может грозить до четырех лет тюрьмы, если он будет признан виновным в сексуальном домогательстве.



Прокуроры обнародовали обвинения против него 8 сентября, спустя три дня после того, как футболистка Эрмосо подала официальную жалобу о сексуальном насилии.



Дело передано в Национальный суд Мадрида. Рубиалесу грозит штраф или тюремное заключение.