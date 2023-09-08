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Главе федерации футбола Испании грозит тюрьма за скандальный поцелуй
08.09.2023 22:00 Алина Груднева

Главе федерации футбола Испании грозит тюрьма за скандальный поцелуй

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес может оказаться за решеткой из-за скандала по поводу его поцелуя с футболисткой на поле.

Ему может грозить до четырех лет тюрьмы, если он будет признан виновным в сексуальном домогательстве.

Прокуроры обнародовали обвинения против него 8 сентября, спустя три дня после того, как футболистка Эрмосо подала официальную жалобу о сексуальном насилии. 

Дело передано в Национальный суд Мадрида. Рубиалесу грозит штраф или тюремное заключение.

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