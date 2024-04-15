



Германия разрабатывает план безопасности для Чемпионата Европы по футболу

Террористические организации исламских фундаменталистов угрожают нападениями во время Чемпионата Европы по футболу, который должен состояться этим летом в Германии.



Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер уже распорядилась ввести пограничный контроль на границах Германии на период с 14 июня по 14 июля.



Спецподразделения SEK будут охранять каждый объект Чемпионата Европы. Полицейским по всей стране введен запрет на отпуск во время чемпионата.



Министр внутренних дел Словении Боштян Поклукар в разговоре с BILD отметил, что “словенская полиция также примет участие в предстоящем чемпионате Европы по футболу”.





