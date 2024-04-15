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Германия разрабатывает план безопасности для Чемпионата Европы по футболу
15.04.2024 03:30 MIGnews.com

Германия разрабатывает план безопасности для Чемпионата Европы по футболу

Террористические организации исламских фундаменталистов угрожают нападениями во время Чемпионата Европы по футболу, который должен состояться этим летом в Германии. 

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер уже распорядилась ввести пограничный контроль на границах Германии на период с 14 июня по 14 июля. 

Спецподразделения SEK будут охранять каждый объект Чемпионата Европы. Полицейским по всей стране введен запрет на отпуск во время чемпионата. 

Министр внутренних дел Словении Боштян Поклукар в разговоре с BILD отметил, что “словенская полиция также примет участие в предстоящем чемпионате Европы по футболу”. 


 

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