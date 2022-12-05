



Фьюри: Я готов и Усик готов – так что сделаем это

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил желание провести бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе и встретиться в ринге с Александром Усиком.



Он в очередной раз подтвердил, что поединок должен пройти в феврале или начале марта следующего года в Саудовской Аравии. При этом британец снова оскорбил украинского обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO.



"Я с нетерпением жду большого 2023 года. Я слышу все эти разговоры о больших деньгах в Саудовской Аравии. Фрэнк Уоррен говорил мне, что бой может состояться в первом квартале следующего года, в феврале или начале марта. Так что сделаем это. Я готов, и Усик, похоже, тоже готов. Он просто похож на кролика. У него глаза расположены далеко друг от друга, и у него большая щель между зубами. Мне кажется, мой папа дал ему прозвище "Кролик". Назовите меня "Фермер", и фермер снимет шкурку с кролика и съест его на завтрак. Вот что мы с ним сделаем. Вы можете поставить меня под №1, а имена следующих трех соперников положить в шляпу и выбрать. Это Джойс, Усик и Уайлдер", – приводит слова Фьюри Boxing News 24.



Ранее Тайсон Фьюри заявил, что у него проблемы с руками и ему возможно нужна будет операция.



Ранее стало известно, что исторический поединок может пройти в период с 25 февраля по 4 марта 2023 года. Однако позже менеджеры сообщили, что бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри оказался под угрозой срыва, поскольку IBF требует от украинца провести обязательную защиту титула.