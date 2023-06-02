



Финал Лиги Европы прошел В Будапеште: кто победитель

Испанская "Севилья" победила в финале Лиги Европы сезона 2022/2023. Она одолела в серии пенальти итальянскую “Рому”. Финал прошел на стадионе “Пушкаш-Арена” в Будапеште.



Первыми в счете повели именно римляне. На 35-й минуте матча отличился Пауло Дибала. Но во втором тайме “Севилья” сравняла счет. После подачи с фланга мяч в свои ворота срезал защитник “Ромы” Джанлука Манчини.



Основное время так и не определило победителя, поэтому команды сыграли еще два овертайма по 15 минут. Но и там голов не было. Поэтому судьбу трофея решила серия пенальти, в которой Севилья победила со счетом 4:1.