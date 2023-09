FIFA объявила номинантов на звание лучшего футболиста мира

Международная федерация футбола FIFA объявила претендентов на награду The Best, которая вручается лучшему игроку мира по итогам года. Об этом сообщает официальный сайт FIFA.



На награду претендуют 12 футболистов, пять из которых играют за “Манчестер Сити”, который является действующим победителем Лиги чемпионов.

При составлении списка номинантов учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года до 20 августа 2023 года.



Номинанты на награду The Best:

Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Родри (все – “Манчестер Сити”), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба – “Наполи”), Илкай Гюндоган (“Манчестер Сити” / “Барселона”), Лионель Месси (“ПСЖ” / “Интер Майами”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Деклан Райс (“Вест Хэм” / ”Арсенал”), Марцело Брозович (“Интер” / “Аль-Наср”).



Также стали известны 12 претенденток на награду среди женщин:

Айтана Бонмати, Линда Кайседо, Рэйчел Дейли, Кадидиату Диане, Кейтлин Форд, Мэри Фаулер, Алекс Гринвуд, Дженнифер Эрмосо, Линдси Хоран, Аманда Илестедт, Лорен Джеймс, Сэм Керр, Мапи Леон, Хината Миядзава, Сальма Паралуэло, Кира Уолш.