Новости » Спорт
FIDE приостановила членство России в шахматной федерации
09.06.2024 07:58 MIGnews.com

FIDE приостановила членство России в шахматной федерации

Международная шахматная федерация (FIDE) вчера, 8 июня, лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации, пока что на два года. Россию обвинили в нарушении этических и дисциплинарных стандартов из-за проведения соревнований на захваченных территориях.

Дмитрий Песков назвал решение дискриминационным и он пообещал отстаивать интересы российских шахматистов.

В начале войны против Украины бывший вице-премьер и ближайший соратник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович от лица FIDE выступил с антивоенным заявлением, которое, однако, позднее частично опроверг, подчеркнув свою “патриотическую” позицию и неприятие “нацизма”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы