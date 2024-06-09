



FIDE приостановила членство России в шахматной федерации

Международная шахматная федерация (FIDE) вчера, 8 июня, лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации, пока что на два года. Россию обвинили в нарушении этических и дисциплинарных стандартов из-за проведения соревнований на захваченных территориях.



Дмитрий Песков назвал решение дискриминационным и он пообещал отстаивать интересы российских шахматистов.



В начале войны против Украины бывший вице-премьер и ближайший соратник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович от лица FIDE выступил с антивоенным заявлением, которое, однако, позднее частично опроверг, подчеркнув свою “патриотическую” позицию и неприятие “нацизма”.



