Евро-2024: как выглядят логотип, талисман и официальный мяч

Скоро состоится Евро-2024. Журналисты решили напомнить, как выглядят официальный логотип, талисман и мяч.



Логотип европейского турнира выполнен в цветах флагов 55 национальных ассоциаций УЕФА. Центральный элемент - трофей Анри Делоне.



Талисманом в этом году стал медведь Albärt, который появился на публике впервые в прошлом году в школе в Гельзенкирхене.

Introducing Fussballliebe 💙❤️💚💛



The official Euro 2024 match ball is here and it features Connected Ball Technology which will aim to provide more accurate decisions with VAR pic.twitter.com/NkR35ppYSo