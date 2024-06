Евро-2024 – четвертый день. В борьбу вступают Украина и Франция

В понедельник, 17 июня на чемпионате Европы по футболу пройдут три матча. Особо этот день интересен тем, что свои первые поединки проведут сборные Украины и Франции.



Откроется день встречей в группе Е между Румынией и Украиной. Они сыграют на "Альянц Арене" в Мюнхене в 16:00, где хозяева турнира в матче-открытии разгромили Шотландию со счетом 5:1.



Румыния и Украина проведут свой первый официальный очный поединок в истории. Ранее они шесть раз встречались в товарищеских матчах. Тут равенство – 3 победы румын, 3 украинцев (правда одну из встреч они выиграли в серии пенальти).



Путь на Евро-2024 сборных кардинально отличается. В то время как румыны уверенно выиграли свою группу, опередив Швейцарию и Израиль, украинцы заняли в своей группе только третье место и пробивались на Евро через стыковые матчи, обыграв Боснию и Герцеговину. Правда, это не удивительно, ведь в своей группе Украина пропустила вперед финалистов прошлого Евро и главных фаворитов нынешнего – англичан. И действующих чемпионов Европы – итальянцев.



Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение Украине – 2.07 против 3.90 у Румынии. Ничья котируется как 3.40.



После этого, в 19:00 свой первый поединок проведут главные фавориты группы Е – бельгийцы. Они встретятся во Франкфурте на Майне на "Франкфурт Арене" со словаками. Стадион четырежды реконструировался после постройки в 1925 году. Сейчас это ультрасовременная арена клуба "Айнтрахт", имеющая свою железнодорожную станцию. Она принимает не только футбол.

11 сентября 2010 года на стадионе прошёл боксёрский поединок, в котором Владимир Кличко защитил свои титулы IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, нокаутировав в десятом раунде бывшего чемпиона WBC нигерийца Сэмюэла Питера.



Вполне понятно, что букмекеры считают, что матч выиграет Бельгия (1.48). Ничья оценивается как 4.59. У словаков коэффициент на победу – 6.74.



Ну а завершит программу этого игрового дня противостояние Австрии и Франции. Игра состоится на "Меркур Шпиль-Арене" в Дюссельдорфе. Это многофункциональный стадион. Здесь проходили автогонки и, конечно же концерты известных исполнителей. The Rolling Stones выступали на арене дважды в 2007 и 2014 годах. Depeche Mode выступали на стадионе шесть раз. 28 мая 2016 года в рамках своего One On One tour здесь выступал Пол Маккартни. Летом 2016 года на стадионе выступали AC/DC и Beyoncе.



Также Арена принимала 56-й конкурс песни Евровидение 2011. А 28 ноября 2015 года здесь состоялся чемпионский поединок в тяжёлом весе за титулы IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри.

Букмекеры считают что Франция достигнет финала Евро-2024, в 1/8 финала обыграв Украину.



Поэтому и в данном матче, Франция – безусловный фаворит с коэффициентом 1.53. Ничья по мнению букмекеров оценивается в 4.61, ну и наименее вероятна победа Австрии – 5.95.