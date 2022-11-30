



ЧМ-2022 в Катаре: Иран - США 0:1, Уэльс - Англия 0:3

Во вторник, 29 ноября, прошло еще две встречи в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В группе В вечером встретились Иран с США и Уэльс с Англией.

Американцы открыли счет на матче с иранцами на 38 минуте, когда забил Пулишич.

Второй тайм новых голов не принес. Иран против США сыграли со счетом 0:1, в результате чего американцы вышли в 1/8 финала ЧМ-2022.

Матч Уэльс - Англия выглядит более динамично и завершился со счетом 0:3. На 50 и 52 минуте забили Рэшфорд (со штрафного) и Фил Фоден. На 68 минуте Рэшфорд забил дубль, чем помог окончательно разгромить соперника.

Что примечательно, это был уже 100-й мяч Англии на чемпионатах мира! Таким образом, англичане тоже вышли в 1/8 финала.

Первые две пары 1/8 финала ЧМ-2022 определены.



