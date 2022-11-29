Новости » Спорт
ЧМ-2022: Нидерланды - Катар 2:0, Эквадор - Сенегал 1:2
29.11.2022 19:23 Алина Груднева

ЧМ-2022: Нидерланды - Катар 2:0, Эквадор - Сенегал 1:2

Во вторник, 29 ноября, стартовал 3-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

 
В группе А встретились Нидерланды с Катаром и Эквадор с Сенегалом.
 
Нидерланды открыли счет на 27 минуте. Забил Коди Гакпо. На 50 минуте голландский футболист Френки Де Йонг забил свой 2-й гол за сборную. Третий гол на 68 минуте не засчитали из-за игры рукой.
 
По итогам матча сборная Нидерландов спокойно вышла в плей-офф мундиаля, обыграв сборную принимающей страны со счетом 2:0. 
 
Сенегал открыл счет на 47 минуте. Пенальти реализовал Исмаил Саар. На 68 минуте Эквадор сравнял счет, однако через две минуты сенегальцы снова вырвались вперед, забив гол. 
 
Сборная Сенегала заработала себе путевку в 1/8 ЧМ-2022, обыграв Эквадор со счетом 1:2.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы