



ЧМ-2022: Нидерланды - Катар 2:0, Эквадор - Сенегал 1:2

Во вторник, 29 ноября, стартовал 3-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

В группе А встретились Нидерланды с Катаром и Эквадор с Сенегалом.

Нидерланды открыли счет на 27 минуте. Забил Коди Гакпо. На 50 минуте голландский футболист Френки Де Йонг забил свой 2-й гол за сборную. Третий гол на 68 минуте не засчитали из-за игры рукой.

По итогам матча сборная Нидерландов спокойно вышла в плей-офф мундиаля, обыграв сборную принимающей страны со счетом 2:0.

Сенегал открыл счет на 47 минуте. Пенальти реализовал Исмаил Саар. На 68 минуте Эквадор сравнял счет, однако через две минуты сенегальцы снова вырвались вперед, забив гол.

Сборная Сенегала заработала себе путевку в 1/8 ЧМ-2022, обыграв Эквадор со счетом 1:2.