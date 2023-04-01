



Чешская теннисистка: россиян и белорусов нельзя пускать на Уимблдон

Звезда тенниса Петра Квитова из Чехии заявила, что выступает против решения Уимблдона снять запрет на участие российских и белорусских игроков перед турниром этого года, заявив, что она сочувствует украинцам в условиях продолжающегося российского вторжения в их страну, сообщает Reuters.



Уимблдон, единственный турнир Большого шлема, на который не допускаются игроки из России и ее союзника Беларуси, заявил 31 марта, что позволит им соревноваться в качестве "нейтральных" спортсменов, отменив запрет, введенный после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.



Двукратная чемпионка Уимблдона заявила, что игроки из России и Беларуси также должны быть отстранены от участия в Олимпийских играх в Париже в следующем году.