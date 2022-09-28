



Чемпион по шахматам обвиняет соперника в жульничестве

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен впервые открыто обвинил своего соперника Ганса Ниманна в жульничестве. В своем заявлении он сказал, что, по его мнению, г-н Ниманн "мошенничал больше, чем он публично признал", хотя не представил никаких доказательств. Ранее Карлсен выдвигал завуалированные обвинения в адрес Ниманна, который обыграл его в начале этого месяца.



19-летний Ниманн отрицает мошенничество в шахматных соревнованиях и обвиняет Карлсена в попытке разрушить свою карьеру.



Ниманн дважды признался, что обманывал онлайн, когда ему было 12 и 16 лет, но категорически отрицал, что когда-либо обманывал за доской, и даже сказал, что готов раздеться догола, чтобы доказать свою честность.



Скандал вспыхнул в начале сентября после того, как г-н Карлсен, которого многие считают величайшим игроком всех времен, потерпел поражение от г-на Ниманна на Кубке Синкфилда, прервав беспроигрышную серию из 53 партий в классические шахматы.



Впоследствии он покинул турнир, несмотря на то, что оставалось шесть раундов, а позже опубликовал в Твиттере клип, в котором футбольный менеджер Жозе Моуринью говорит: "Если я заговорю, у меня большие проблемы".



На прошлой неделе пара снова встретилась в онлайн-турнире, но г-н Карлсен ушел, сделав всего один ход — явный протест против участия г-на Ниманна.



Г-н Карлсен выиграл турнир, а позже сказал, что будет говорить больше о скандале, добавив, что он хочет, чтобы "к мошенничеству в шахматах относились серьезно".



В заявлении, размещенном в Twitter поздно вечером в понедельник, г-н Карлсен сказал: "Я разочарован. Я хочу продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне в лучших турнирах".



Он продолжил: "Я считаю, что мошенничество в шахматах — это серьехное дело и экзистенциальная угроза игре. Я также считаю, что шахматные организаторы и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер и методов безопасности и обнаружения читов в шахматах за доской. Я считаю, что Ниман обманывал больше — и в последнее время — чем он публично признал".



My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Г-н Карлсен сказал, что стал подозрительно относиться к г-ну Ниманну, потому что он добился "необычных" успехов в последние годы.Он сказал, что во время их игры на Кубке Синкфилда он почувствовал, что г-н Ниманн "не был напряжен и даже полностью не концентрировался", обыгрывая его черными фигурами, "так, как я думаю, могут сделать только несколько игроков"."Мы должны что-то делать с читерством, и, со своей стороны, в будущем я не хочу играть против людей, которые неоднократно читерили в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем", — заявил Карлсен.Он добавил, что хотел сказать еще кое-что, но не мог "без явного разрешения Ниманна говорить открыто"."До сих пор я мог говорить только о своих действиях, и эти действия ясно показали, что я не хочу играть в шахматы с Ниманном", — сказал он.Когда ранее в этом месяце разразился спор, Ниманн выступил с решительным опровержением, обвинив Карлсена и других в попытке разрушить его карьеру."Если они хотят, чтобы я полностью разделся догола, я это сделаю", — сказал Ниманн."Мне все равно, потому что я знаю, что я чист. Вы хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевой электронной передачей, мне все равно. Я здесь, чтобы побеждать, и это моя цель, несмотря ни на что".Гроссмейстер Найджел Шорт, единственный британский игрок, участвовавший в финале чемпионата мира, на прошлой неделе заявил Би-би-си, что скептически относится к заявлениям о нечестной игре, заявив, что нет никаких доказательств того, что Ниман прибегнул к обману, обыграв Карлсена."Я думаю, что в отсутствие каких-либо доказательств, заявлений или чего-либо еще это очень неудачный способ вести дела. Это смерть из-за инсинуаций", — сказал Шорт.