



Британский бодибилдер не дожил до 35 лет

Британский бодибилдер Нил Керри, прошедший квалификацию на "Мистер Олимпия - 2022", скончался на 35-м году жизни.



По данным таблоида The Sun, информацию об этом подтвердил его бывший тренер Милош Сарцев, не назвав причину смерти.



"Моим последним / лучшим воспоминанием о нем было это улыбающееся лицо после того, как он выиграл New York Pro и осуществил мечту всей своей жизни – пройти квалификацию на Мистер Олимпия. У меня нет слов от боли и печали. Покойся с миром", - сообщил тренер.



Путь Нила в пауэрлифтинге начался еще в юности, когда он играл в школе в футбол. Постепенно он начал заниматься бодибилдингом. На сцену он вышел в 2017 году на чемпионате мира, где занял пятое место. Спустя год он занял первое место на всемирном любительском конкурсе "Мистер Олимпия" в Италии.