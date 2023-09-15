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Британский бодибилдер не дожил до 35 лет
15.09.2023 08:56 Алина Груднева

Британский бодибилдер не дожил до 35 лет

Британский бодибилдер Нил Керри, прошедший квалификацию на "Мистер Олимпия - 2022", скончался на 35-м году жизни.

По данным таблоида The Sun, информацию об этом подтвердил его бывший тренер Милош Сарцев, не назвав причину смерти.

"Моим последним / лучшим воспоминанием о нем было это улыбающееся лицо после того, как он выиграл New York Pro и осуществил мечту всей своей жизни – пройти квалификацию на Мистер Олимпия. У меня нет слов от боли и печали. Покойся с миром", - сообщил тренер.

Путь Нила в пауэрлифтинге начался еще в юности, когда он играл в школе в футбол. Постепенно он начал заниматься бодибилдингом. На сцену он вышел в 2017 году на чемпионате мира, где занял пятое место. Спустя год он занял первое место на всемирном любительском конкурсе "Мистер Олимпия" в Италии.

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