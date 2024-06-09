Боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош
Американский боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош.
Спортсмена обвиняют в вандализме.
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Уточняется, что пьяный Гарсия начал крушить свой номер в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс.
В заведении ущерб оценили в 15 тысяч долларов. В участке боксер попросил перевести его в лечебницу.
Ryan Garcia has been arrested for felony vandalism after he allegedly damaged property at a hotel in Los Angeles pic.twitter.com/g7y65NOhud— Happy Punch (@HappyPunch) June 9, 2024