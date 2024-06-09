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Боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош
09.06.2024 19:30 Алина Груднева

Боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош

Американский боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош.

Спортсмена обвиняют в вандализме.

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Уточняется, что пьяный Гарсия начал крушить свой номер в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс. 

В заведении ущерб оценили в 15 тысяч долларов. В участке боксер попросил перевести его в лечебницу. 

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