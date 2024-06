Американский боксер Райан Гарсия арестован за пьяный дебош.



Спортсмена обвиняют в вандализме.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что пьяный Гарсия начал крушить свой номер в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллс.



В заведении ущерб оценили в 15 тысяч долларов. В участке боксер попросил перевести его в лечебницу.

Ryan Garcia has been arrested for felony vandalism after he allegedly damaged property at a hotel in Los Angeles pic.twitter.com/g7y65NOhud