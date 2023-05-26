



850 пловцов из 100 стран примут участие в ЧМ по плаванию среди юниоров в Израиле

Почти 100 стран и 850 спортсменов подали предварительную заявку на участие в молодежном чемпионате мира по плаванию, который пройдет с 4 по 9 сентября 2023 года в Национальном бассейне Института Вингейта.



На днях закончилась предварительная регистрация, но это не окончательный список и он еще может измениться. Это значительное увеличение числа спортсменов и стран после последнего молодежного чемпионата мира, который прошел в прошлом году в Лиме, ​​Перу.



Среди заявленных стран-участниц - великие державы мирового плавания: США, Австралия, Канада, Япония и Китай, а также первое в истории выступление сборной Марокко в Израиле.