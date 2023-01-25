



Зигующий Бен-Гвир: твит который опубликовала и стерла Захава Гальон

В последние годы израильская политика наводнена резкими высказываниями, оскорблениями и заявлениями политиков противостоящих лагерей, но похоже, что на этот раз планка снова поднята.



Бывший председатель Мерец Захава Гальон утром 25 января опубликовала на своей странице в Твиттере фотографию Итамара Бен-Гвира со вчерашней вечерней пресс-конференции. Фотограф выбрал такой ракурс, что кажется, будто министр “зигует” - хотя он просто указывал на журналиста, которому собирался ответить. Гальони написала: "Хайль Кахана". Примерно через полчаса Гальон удалила сообщение и написала: "Я удалила твит. Все еще жду, когда расизм будет удален из Кнессета".