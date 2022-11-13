



Жуткий перфоманс на площади Ха Бима: восемь "повешенных" женщин

Утром 13 ноября жители Тель-Авива столкнулись с жуткой картиной на площади Ха Бима: 8 женщин были “повешены” на столбах.



Пять из них были манекенами, а три - женщинами "из плоти и крови", которых подвешивали до тех пор, пока они не могли держаться. Перформанс был организован ассоциацией "Колледж" под названием: "Что не так с твоей шеей?"



Перфоманс был осуществлен в рамках повышения осведомленности о борьбе за предотвращение насилия в отношении женщин, которая отмечается в этом месяце.



כחלק ממיצג של עמותת ׳המכללה׳ לחודש המאבק למניעת אלימות נגד נשים: 3 נשים ו-5 בובות נתלו בעזרת רתמה מעמודי כיכר הבימה, במטרה לסמל את שלל סוג החבלים הכרוכים על צווארן של נשים בישראל@GLZRadio pic.twitter.com/kRvPerUlvS — Maya Schocken || מיה שוקן (@MayaSchocken) November 13, 2022

"Представление символизирует множество видов веревок, завязанных на шеях женщин в Израиле - насилие над женщинами вне и внутри семьи, сексуальные домогательства, изнасилования и инцест". Каждый год в Израиле убивают около 20 женщин, обычно супругом, родственником или кем-то из ближайшего окружения, и это только верхушка айсберга повседневного насилия, с которым приходится сталкиваться женщинам, сообщают организаторы.Ассоциация "Колледж" была основана в 2016 году Ирис Штерн Леви и Таль Хамви с целью создания возможностей трудоустройства для женщин, находящихся в ситуации проституции и насилия, обучения их профессии и их интеграции в общество и рабочую среду эффективно и в подходящих для них условиях.